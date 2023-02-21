Ишбердиев Харис Камильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1992
Дочь: Мухамедалиева Гульшат Харисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1994
Сын: Ишбердиев Ильгиз Харисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности