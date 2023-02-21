Ишбердиев Харис Камильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишбердиев Харис Камильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1992

Дочь: Мухамедалиева Гульшат Харисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1994

Сын: Ишбердиев Ильгиз Харисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2011

Сын: Ишбердиев Рауф Харисович

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Бракосочетание
Неизвестно

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