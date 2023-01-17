Бурмагин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти08.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1955 по 1957
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1957 по 1959
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1964
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1964 по 1974
Смерть
08.11.1974