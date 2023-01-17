Бурмагин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмагин Николай Васильевич

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Место рождения

Журегино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1932

Дата смерти

08.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Журегино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1951
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1955 по 1957
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1957 по 1959
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1964
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1964 по 1974
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
08.11.1974
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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