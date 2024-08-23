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Гельд Иоганн Андреас Готфритович

Место рождения

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гельд Готфрит Иоганнесович

Мать: Гельд Кунигунда

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельд София

Рождение ребёнка
?.08.1857

Сын: Гельд Иоганн Христиан Андреасович

Мать ребёнка: Гельд София

Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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