Гельд Иоганн Андреас Готфритович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Гельд Готфрит Иоганнесович
Мать: Гельд Кунигунда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гельд София
Рождение ребёнка
?.08.1857
Сын: Гельд Иоганн Христиан Андреасович
Мать ребёнка: Гельд София
Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно