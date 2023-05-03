Бельтюкова Татьяна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Рождение ребёнка
01.06.1892
Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев
плёнка 2067410, стр. 293
Восприемник
05.07.1896
плёнка 2119126, стр. 581
Рождение ребёнка
13.09.1897
Дочь: Бельтюкова Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев
плёнка 2119126, стр. 636
Рождение ребёнка
13.09.1897
Сын: Бельтюков Корнилий Иванов
Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев
плёнка 2119126, стр. 636
Рождение ребёнка
08.09.1898
Дочь: Бельтюкова Вера Иванова
Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев
плёнка 2119126, стр. 691
Рождение ребёнка
?.04.1901
Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев
от смерти
Рождение ребёнка
21.07.1902
Дочь: Зашихина Анна Иванова
Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев
плёнка 2119127, стр. 31
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно