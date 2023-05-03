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Бельтюкова Татьяна Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Рождение ребёнка
01.06.1892

Сын: Бельтюков Петр Иванов

Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев

плёнка 2067410, стр. 293
Восприемник
05.07.1896
плёнка 2119126, стр. 581
Рождение ребёнка
13.09.1897

Дочь: Бельтюкова Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев

плёнка 2119126, стр. 636
Рождение ребёнка
13.09.1897

Сын: Бельтюков Корнилий Иванов

Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев

плёнка 2119126, стр. 636
Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: Бельтюкова Вера Иванова

Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев

плёнка 2119126, стр. 691
Рождение ребёнка
?.04.1901

Сын: Бельтюков Семен Иванов

Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев

от смерти
Рождение ребёнка
21.07.1902

Дочь: Зашихина Анна Иванова

Отец ребёнка: Бельтюков Иван Дементьев

плёнка 2119127, стр. 31
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельтюков Иван Дементьев

Смерть
Неизвестно
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