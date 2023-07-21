Надеева Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Акилина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1898

Дочь: Надеева Евфросиния Георгиевна

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Надеев Кузьма Георгиевич

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
20.03.1903

Дочь: Надеева Матрона Георгиевна

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Надеев Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Надеева Агафия Георгиевна

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Надеев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: Надеева Феодора Георгиевна

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Надеев Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Надеев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Георгий Гавриилович

Смерть
Неизвестно