Надеева Акилина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1898
Дочь: Надеева Евфросиния Георгиевна
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
01.07.1900
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
20.03.1903
Дочь: Надеева Матрона Георгиевна
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
16.12.1905
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: Надеева Агафия Георгиевна
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: Надеева Феодора Георгиевна
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Надеев Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Рождение ребёнка
12.08.1918
Отец ребёнка: Надеев Георгий Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно