Гаврикова она же Абрамова (Грыбова) Татиана Фомина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1913 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1915 ст.
Сын: Гавриков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Гавриков Тимофей Федотович
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно