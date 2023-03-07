Гаврикова она же Абрамова (Грыбова) Татиана Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова она же Абрамова (Грыбова) Татиана Фомина

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Место рождения

Свойно, Суворовский район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Свойно, Суворовский район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1913 ст.

Муж: Гавриков Тимофей Федотович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1915 ст.

Сын: Гавриков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Гавриков Тимофей Федотович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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