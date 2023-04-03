Рукобратская (Кацюбинская) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукобратская (Кацюбинская) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рукобратский Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Рукобратский Михаил

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Рукобратский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукобратский Михаил

Смерть
Неизвестно
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