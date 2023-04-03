Рукобратская (Кацюбинская) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рукобратский Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Рукобратский Михаил
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Рукобратский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рукобратский Михаил
Смерть
Неизвестно