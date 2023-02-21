Дюкова (Половинкина) Виктория Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова (Половинкина) Виктория Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964

Отец: Половинкин Геннадий Николаевич

Мать: Половинкина Александра Ильинична

Рождение ребёнка
01.10.1982

Дочь: Ёлочкина Жанна Львовна

Отец ребёнка: Дюков Лев Анатольевич

Рождение ребёнка
21.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюков Лев Анатольевич

Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
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