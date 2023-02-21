Дюкова (Половинкина) Виктория Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964
Рождение ребёнка
01.10.1982
Дочь: Ёлочкина Жанна Львовна
Отец ребёнка: Дюков Лев Анатольевич
Рождение ребёнка
21.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюков Лев Анатольевич
Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область