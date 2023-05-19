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(Кривенко) Анна Евсеевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кривенко Евсей Онуфриевич

Мать: Кривенко Ксения Аверкиевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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