Коробов Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Лев

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Место рождения

д. Семеновская

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

10.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: Коробов Иван

Мать: Коробова Екатерина

д. Семеновская
Рождение ребёнка
04.11.1961

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Коробова Ольга

Городец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Ольга

Смерть
10.08.2002
Городец
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Городец
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