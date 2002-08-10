Коробов Лев
Место рожденияд. Семеновская
Дата рождения10.02.1926
Дата смерти10.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926
Отец: Коробов Иван
Мать: Коробова Екатерина
д. Семеновская
Рождение ребёнка
04.11.1961
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Коробова Ольга
Городец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Ольга
Смерть
10.08.2002
Городец
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Городец