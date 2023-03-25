Гончаренок Григорий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренок Григорий Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаренок Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренок Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Гончаренок жена Григория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренок Игорь Григорьевич

Мать ребёнка: Гончаренок жена Григория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренок жена Григория

Смерть
Неизвестно
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