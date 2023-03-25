Гончаренок Григорий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаренок Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренок Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Гончаренок жена Григория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренок Игорь Григорьевич
Мать ребёнка: Гончаренок жена Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончаренок жена Григория
Смерть
Неизвестно