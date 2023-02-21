(Ефимия Григорьевна) Серафима Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смерти22.02.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Иван Степанович
Первое упоминание фамилии семьи датируется 10.02.1841 в записи о рождении 9 февраля у Андрея Яковлевича "сына Алёшкина" сына Федора, чьим воспреемником значится Андрей Иванович "сын Алёшкин". Хотя Анд... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Иван Степанович
по РС 1834 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Тишкина Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Смерть
22.02.1832
Причина смерти: Чахотка