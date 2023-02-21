(Ефимия Григорьевна) Серафима Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ефимия Григорьевна) Серафима Григорьевна

(Ефимия Григорьевна) Серафима Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

22.02.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Алёшкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Первое упоминание фамилии семьи датируется 10.02.1841 в записи о рождении 9 февраля у Андрея Яковлевича "сына Алёшкина" сына Федора, чьим воспреемником значится Андрей Иванович "сын Алёшкин". Хотя Анд... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Алексеев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Алексеев Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
по РС 1834 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Алексеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Тишкина Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Алексеев Мирон Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Смерть
22.02.1832
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close