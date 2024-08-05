Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Трофимова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Трофимова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: (Трофимова) Евпроксия Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: (Трофимова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: (Трофимова) Екатепина Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно