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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Трофимова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Трофимова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: (Трофимова) Евпроксия Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: (Трофимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: (Трофимова) Екатепина Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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