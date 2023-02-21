Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1814 ст.
Муж: Макар Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Настасья Макарова
Отец ребёнка: Макар Евдокимов
Рождение ребёнка
28.11.1824 или 24.11.1825 ст.
Сын: Степан Макаров
Отец ребёнка: Макар Евдокимов
Рождение ребёнка
13.07.1827 ст.
Сын: Семён Макаров
Отец ребёнка: Макар Евдокимов
Рождение ребёнка
01.08.1830 ст.
Сын: Евстигней Макаров
Отец ребёнка: Макар Евдокимов
Рождение ребёнка
26.12.1832 ст.
Сын: Ефим Макаров
Отец ребёнка: Макар Евдокимов
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.
Сын: Григорий Макаров
Отец ребёнка: Макар Евдокимов
Смерть
Неизвестно