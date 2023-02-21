Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1814 ст.

Муж: Макар Евдокимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Настасья Макарова

Отец ребёнка: Макар Евдокимов

Рождение ребёнка
28.11.1824 или 24.11.1825 ст.

Сын: Степан Макаров

Отец ребёнка: Макар Евдокимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1827 ст.

Сын: Семён Макаров

Отец ребёнка: Макар Евдокимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1830 ст.

Сын: Евстигней Макаров

Отец ребёнка: Макар Евдокимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1832 ст.

Сын: Ефим Макаров

Отец ребёнка: Макар Евдокимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.

Сын: Григорий Макаров

Отец ребёнка: Макар Евдокимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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