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Федин Пётр Даниилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федин Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.

Сын: Федин Константин Петрович

Мать ребёнка: Федина Агриппина Ивановна

Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Место жительства
1913
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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