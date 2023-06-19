Богданова Анна Егоровна
Место рожденияД. Зыково
Дата рождения15.06.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1870
Отец: Сидоров Егор
Мать: Зиновья Алексеевна
Д. Зыково
Бракосочетание
24.01.1893
Крестьянин д. Тамонок с крестьянской вдовы Зиновьи Алексеевой дочь Анна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Д. Зыково
Рождение ребёнка
05.05.1895
Сын: Богданов Николай Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Д. Зыково
Рождение ребёнка
08.08.1896
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Д. Зыково
Рождение ребёнка
06.10.1898
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Д. Барханово
Рождение ребёнка
14.02.1901
Сын: Богданов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич
Д. Барханово