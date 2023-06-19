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Богданова Анна Егоровна

Место рождения

Д. Зыково

Дата рождения

15.06.1870

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1870

Отец: Сидоров Егор

Мать: Зиновья Алексеевна

Д. Зыково
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Богданов Иван Васильевич

Крестьянин д. Тамонок с крестьянской вдовы Зиновьи Алексеевой дочь Анна
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Д. Зыково
Рождение ребёнка
05.05.1895

Сын: Богданов Николай Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Д. Зыково
Рождение ребёнка
08.08.1896

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Д. Зыково
Рождение ребёнка
06.10.1898

Сын: Богданов Павел Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Д. Барханово
Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Богданов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Васильевич

Д. Барханово