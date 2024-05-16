Паликова Аполлинария Ивановна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Паликова Аполлинария Ивановна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Муж: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Паликов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Паликова Глафира Алексеевна

Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Паликова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Паликов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Паликова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Паликова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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