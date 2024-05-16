Паликова Аполлинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Сын: Паликов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Паликова Глафира Алексеевна
Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Паликова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Паликов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Паликова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Паликова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Паликов Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно