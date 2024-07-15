Лагун Лаврон Павлович
мужской, родился 1900, Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
умер Неизвестно
МатьЛагун (Гур) Матрена Кирилловна1882 г.р.
ОтецЛагун Павел Мартинович1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Смерть
Неизвестно