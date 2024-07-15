Лагун Лаврон Павлович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Лагун Лаврон Павлович

Автор
ДЛ
Лагун Д.

мужской, родился 1900, Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)

умер Неизвестно

Мать
Лагун (Гур) Матрена Кирилловна1882 г.р.
Отец
Лагун Павел Мартинович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лагун Павел Мартинович

Мать: Лагун (Гур) Матрена Кирилловна

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)

Смерть
Неизвестно

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