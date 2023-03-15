Смышляева (Сапожникова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмышляева (Сапожникова) Вера

Смышляева (Сапожникова) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Сапожников Василий

Мать: Сапожникова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close