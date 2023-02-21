Потапова Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапченко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Потапченко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапченко Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Потапченко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Денис Евгеньевич

Отец ребёнка: Потапченко Евгений Михайлович

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