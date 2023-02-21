Потапова Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапченко Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Потапченко Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапченко Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Потапченко Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапченко Денис Евгеньевич
Отец ребёнка: Потапченко Евгений Михайлович