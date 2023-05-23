Борисенко (Боровских) Валентина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Боровских) Валентина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровских Максим

Мать: Боровских Елена

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенко Петр

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Петр

Смерть
Неизвестно
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