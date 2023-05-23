Борисенко (Боровских) Валентина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровских Максим
Мать: Боровских Елена
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенко Петр
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисенко Петр
Смерть
Неизвестно