Восторгов Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Селецкий Василий Иванов
Мать: Матрена Федорова
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Дмитриева
Место жительства
1833
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Заштатные и сиротствующие.После умершего священника Василья Иванова жена вдова Матрена Федо... Показать все
Образование
1839
обучается в среднем отделении Ярославской семинарии | ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценато... Показать все
Место жительства
1839
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Место жительства
1847
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Восторгов Евлампий Михайлов
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Восторгова) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Восторгов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Восторгов Николай Михайлов
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Восторгов Василий Михайлов
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Смерть
Неизвестно