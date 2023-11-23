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Восторгов Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Селецкий Василий Иванов

Мать: Матрена Федорова

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Дмитриева

Место жительства
1833
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Заштатные и сиротствующие.После умершего священника Василья Иванова жена вдова Матрена Федо... Показать все
Образование
1839
обучается в среднем отделении Ярославской семинарии | ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценато... Показать все
Место жительства
1839
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Место жительства
1847
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Восторгов Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Восторгов Евлампий Михайлов

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Восторгова) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Восторгов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Восторгов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Восторгов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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