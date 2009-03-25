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Пикина Полина Игоревна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2009

Отец: Пикин Игорь Валентинович

Мать: Пикина Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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