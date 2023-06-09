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Ястребов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ястребов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Рязанцева Анна Ивановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ястребов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Рязанцева Анна Ивановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Анна Ивановна