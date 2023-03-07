Салдаев Ананий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салдаев Ананий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салдаев Николай Виссарионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1892 ст.

Дочь: Параскева Ананьевна

Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
25.04.1895 ст.

Дочь: Пелагея Ананьевна

Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
15.08.1897 ст.

Сын: Салдаев Андрей Ананьев

Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.

Дочь: Мария Ананьевна

Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салдаева Анна Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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