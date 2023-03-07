Салдаев Ананий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салдаев Николай Виссарионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1892 ст.
Дочь: Параскева Ананьевна
Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
25.04.1895 ст.
Дочь: Пелагея Ананьевна
Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
15.08.1897 ст.
Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.
Дочь: Мария Ананьевна
Мать ребёнка: Салдаева Анна Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салдаева Анна Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно