Жардринская Раиса Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
16.10.1942
Сын: Жадринский Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Бенидишин Филипп
Саратовская обл.,г.Красноармейск
Смерть
1976
Саратов
Врач-фтизиатр,полковник медицинской службы.Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 работала в военном госпитале в Саратовской обл. г.Красноармейск.В сентябре 1941 г.выучилась на пулемётчицу.Пос... Показать все