Жардринская Раиса Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖардринская Раиса Мартыновна

Жардринская Раиса Мартыновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Жадринский Мартын Сергеевич

Мать: Жадринская Надежда Ефремовна

Рождение ребёнка
16.10.1942

Сын: Жадринский Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Бенидишин Филипп

Саратовская обл.,г.Красноармейск
Смерть
1976
Саратов
Врач-фтизиатр,полковник медицинской службы.Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 работала в военном госпитале в Саратовской обл. г.Красноармейск.В сентябре 1941 г.выучилась на пулемётчицу.Пос... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close