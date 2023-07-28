Тимофеева Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Иван Аксенович
Мать: Мария Игнатьевна
Бракосочетание
28.07.1865
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Чумакова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соболева Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Цветкова Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
24.04.1890
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович
Работа или профессия
Неизвестно