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Тимофеева Елена Ивановна

Место рождения

Ходаево, Чехов, Московская область

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Иван Аксенович

Мать: Мария Игнатьевна

Ходаево, Чехов, Московская область
Бракосочетание
28.07.1865

Муж: Тимофеев Георгий Архипович

Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Чумакова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович

Ходаево, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соболева Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович

Ходаево, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Цветкова Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович

Ходаево, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1890

Сын: Тимофеев Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Архипович

Ходаево, Чехов, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно