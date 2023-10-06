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Ярмак Игнатий Филиппович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1889

Отец: Ярмак Филипп Григорьевич

Мать: Ярмак Анисия Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Ярмак Наталия Силовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Ярмак Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Ярмак Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1917

Дочь: Ярмак Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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