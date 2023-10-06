Ярмак Игнатий Филиппович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1889
Отец: Ярмак Филипп Григорьевич
Мать: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.10.1908
Жена: Ярмак Наталия Силовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1909
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна
Рождение ребёнка
15.12.1910
Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна
Рождение ребёнка
27.07.1913
Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна
Рождение ребёнка
22.12.1917
Дочь: Ярмак Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ярмак Наталия Силовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно