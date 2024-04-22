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Конов Семен Иванович

Место рождения

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.04.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1887 ст.

Отец: Конов Иван Кононович

Мать: Конова Мария Афанасьевна

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.01.1912 ст.

Жена: Конова Зинаида Никитична

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.

Сын: Конов Петр Семенович

Мать ребёнка: Конова Зинаида Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.

Сын: Конов Николай Семенович

Мать ребёнка: Конова Зинаида Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1917 ст.

Сын: Конов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Конова Зинаида Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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