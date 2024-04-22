Конов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения02.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1887 ст.
Отец: Конов Иван Кононович
Мать: Конова Мария Афанасьевна
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Жена: Конова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.
Сын: Конов Петр Семенович
Мать ребёнка: Конова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.
Мать ребёнка: Конова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
13.05.1917 ст.
Мать ребёнка: Конова Зинаида Никитична
Смерть
Неизвестно