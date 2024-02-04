Хмелевский Иван Григорьевич
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения1900
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
collective farmer
Рождение ребёнка
13.02.1930
Сын: Хмелевский Александр Иванович
Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Хмелевский Николай Иванович
Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна
Смерть
?.10.1941