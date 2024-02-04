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Хмелевский Иван Григорьевич

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Хмелевский Григорий Федорович

Мать: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
collective farmer
Рождение ребёнка
13.02.1930

Сын: Хмелевский Александр Иванович

Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Хмелевский Николай Иванович

Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна

Смерть
?.10.1941

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