Больман (фон Цатмари) Юлиана Эмериховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1890
Сын: Больман Андриян Николаевич
Отец ребёнка: Больман Николай Андриянович
Бракосочетание
14.01.1911
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Больман Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Больман Николай Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Больман Николай Андриянович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1911