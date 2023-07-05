Больман (фон Цатмари) Юлиана Эмериховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Больман (фон Цатмари) Юлиана Эмериховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1890

Сын: Больман Андриян Николаевич

Отец ребёнка: Больман Николай Андриянович

Бракосочетание
14.01.1911

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Больман Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Больман Николай Андриянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Больман Николай Андриянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1911