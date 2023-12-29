Стадникова (Калиш) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стадникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стадникова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стадников Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина (Стадникова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1941
Дочь: Евсеенко (Стадникова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович
Смерть
Неизвестно