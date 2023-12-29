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Стадникова (Калиш) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стадникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стадникова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стадников Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина (Стадникова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стадников Василий Архипович

Рождение ребёнка
19.04.1941

Дочь: Евсеенко (Стадникова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Стадников Василий Архипович

Смерть
Неизвестно

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