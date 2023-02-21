Плесовских Андрей Авакумович
Место рожденияд. Красноярка Усть-Ишимской волости
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Плесовских Аввакум Яковлевич
Мать: не указана
д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1868
Сын: Плесовских Иван Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Плесовских Павел Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.1877
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Плесовских Яков Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно