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Плесовских Андрей Авакумович

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Место рождения

д. Красноярка Усть-Ишимской волости

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Плесовских Аввакум Яковлевич

Мать: не указана

д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1868

Сын: Плесовских Иван Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Плесовских Павел Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.09.1877

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Плесовских Яков Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Алексеевна

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
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