Карманова (суслина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1972
Дочь: Карманова Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
С 12.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Юрий Иванович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно