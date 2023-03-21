Карманова (суслина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (суслина) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслин Василий Павлович

Мать: Суслина Елизавета Акимовна

Рождение ребёнка
18.04.1972

Дочь: Карманова Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
С 12.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Юрий Иванович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Юрий Иванович

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