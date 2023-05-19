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(Добыш) Ксения Николаевна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

15.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1840

Отец: Добыш Николай Васильевич

Мать: Анастасия Павловна

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
08.?.1863

Муж: Ковалик Василий

Рождение ребёнка
02.10.1865

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
дом 100
Рождение ребёнка
23.04.1869

Сын: Ковалик Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
дом 100
Рождение ребёнка
21.04.1872

Сын: Ковалик Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
дом 100
Рождение ребёнка
29.12.1873

Сын: Ковалик Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
дом 100
Рождение ребёнка
06.10.1876

Сын: Ковалик Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Ковалик Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
дом 100
Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Ковалик Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ковалик Василий

Великая Сушица, Львівська область
дом 100
Смерть
Неизвестно
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