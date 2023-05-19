(Добыш) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1840
Отец: Добыш Николай Васильевич
Мать: Анастасия Павловна
Бракосочетание
08.?.1863
Муж: Ковалик Василий
Рождение ребёнка
02.10.1865
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ковалик Василий
дом 100
Рождение ребёнка
23.04.1869
Сын: Ковалик Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ковалик Василий
дом 100
Рождение ребёнка
21.04.1872
Отец ребёнка: Ковалик Василий
дом 100
Рождение ребёнка
29.12.1873
Сын: Ковалик Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Ковалик Василий
дом 100
Рождение ребёнка
06.10.1876
Отец ребёнка: Ковалик Василий
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Ковалик Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Ковалик Василий
дом 100
Рождение ребёнка
16.08.1885
Сын: Ковалик Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ковалик Василий
дом 100
Смерть
Неизвестно