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(Жамалова) Фатхия

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Имаметдинов Анвярь Махмутович

Отец ребёнка: Колясов Махмут

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Колясов Раис Махмутович

Отец ребёнка: Колясов Махмут

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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