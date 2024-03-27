(Жамалова) Фатхия
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Имаметдинов Анвярь Махмутович
Отец ребёнка: Колясов Махмут
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Колясов Махмут
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно