Ульянова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Василиса

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ульянов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Кузмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Ульянова Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.

Сын: Ульянов Аркадий (Акакий) Кузьмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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