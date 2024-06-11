Ульянова Василиса
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Ульянова Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.
Сын: Ульянов Аркадий (Акакий) Кузьмич
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Антонович
Смерть
Неизвестно