Герасимова (Киреева) Клавдия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Киреева) Клавдия Георгиевна

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

17.02.1924

Дата смерти

10.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924

Отец: Киреев Георгий Ефимович

Мать: Киреева Прасковья Васильевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович

Рождение ребёнка
11.07.1948

Сын: Герасимов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Киреев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович

Рождение ребёнка
04.06.1951

Дочь: Гальянова (Герасимова) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
11.08.1957

Дочь: Герасимова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
10.05.2007
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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