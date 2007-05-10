Герасимова (Киреева) Клавдия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1924
Дата смерти10.05.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1948
Сын: Герасимов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович
Рождение ребёнка
Около 1949
Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович
Рождение ребёнка
04.06.1951
Дочь: Гальянова (Герасимова) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович
Рождение ребёнка
11.08.1957
Дочь: Герасимова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович
Смерть
10.05.2007