Фатеев Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1956
Рождение ребёнка
21.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатеева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1981
Дочь: Киселёва Фатеева Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Фатеева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно