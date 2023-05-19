Фатеев Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатеев Виктор Васильевич

Фатеев Виктор Васильевич

Место рождения

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

30.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1956

Отец: Фатеев Василий Фёдорович

Мать: Фатеева Татарникова Марфа Кондратьевна

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1981

Дочь: Киселёва Фатеева Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Фатеева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеева Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close