Досаев Ахмят Жамал Улы
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения27.06.1927
Дата смерти31.12.1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.08.1952
село Камкино
Рождение ребёнка
17.01.1954
Сын: Досаев Гайфетдин Ахмятович
Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.01.1955
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1960
Рождение ребёнка
30.09.1964
Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1993
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.