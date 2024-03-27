Досаев Ахмят Жамал Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаев Ахмят Жамал Улы

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

27.06.1927

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927

Отец: Досаев Жамаль Саляхович

Мать: Досаева Катима Изаметдиновна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

село Камкино
Рождение ребёнка
17.01.1954

Сын: Досаев Гайфетдин Ахмятович

Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

Рождение ребёнка
30.09.1964

Сын: Досаев Салех Ахмятович

Мать ребёнка: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

Смерть
31.12.1993
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
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