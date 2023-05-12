Тудор Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тудор Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1939

Сын: Тудор Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Тудор Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тудор Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудор Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Тудор Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудор Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Тудор Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тудор Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Тудор Георгий

Смерть
Неизвестно
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