Кондакова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1987
Рождение ребёнка
17.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондаков Михаил Владимирович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.09.2018
Дочь: Кондакова Виктория Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.09.2018
Дочь: Кондакова Виктория Михайловна
Отец ребёнка: не указан