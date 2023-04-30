Кондакова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1987

Отец: Мелентьев Николай Алексеевич

Мать: Мелентьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондаков Михаил Владимирович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.09.2018

Дочь: Кондакова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.09.2018

Дочь: Кондакова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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