Vītols (Kornets) Ženija
Место рожденияĶēči, Latvia
Дата рождения26.04.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 21.05.1942
Муж: Vītols Alfrēds Jānis
Рождение ребёнка
23.05.1942
Дочь: (Vītola) Baiba
Отец ребёнка: Vītols Alfrēds Jānis
Рождение ребёнка
29.08.1943
Сын: Vītols Jānis
Отец ребёнка: Vītols Alfrēds Jānis
Развод
?.04.1946
Муж: Vītols Alfrēds Jānis
Похороны
Неизвестно
Raiņa kapi