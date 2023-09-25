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Vītols (Kornets) Ženija

Место рождения

Ķēči, Latvia

Дата рождения

26.04.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1942 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 21.05.1942

Муж: Vītols Alfrēds Jānis

Рождение ребёнка
23.05.1942

Дочь: (Vītola) Baiba

Отец ребёнка: Vītols Alfrēds Jānis

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
29.08.1943

Сын: Vītols Jānis

Отец ребёнка: Vītols Alfrēds Jānis

Развод
?.04.1946

Муж: Vītols Alfrēds Jānis

Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
Raiņa kapi

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