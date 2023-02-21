Новиков Иван
Место рожденияс.Харабрович Жирятинский район Брянская область
Дата рождения1929
Дата смерти16.11.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Новиков Петр
Мать: Новикова Прасковья
с.Харабрович Жирятинский район Брянская область
Бракосочетание
03.08.1952
Жена: Новикова Евдокия
Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
30.03.1953
Дочь: Новикова Валентина
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Рождение ребёнка
07.01.1955
Дочь: Резникова Надежда
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Смерть
16.11.1993
пгт Березино Тарутинского района Одесской области