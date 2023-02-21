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Новиков Иван

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Место рождения

с.Харабрович Жирятинский район Брянская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

16.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Новиков Петр

Мать: Новикова Прасковья

с.Харабрович Жирятинский район Брянская область
Бракосочетание
03.08.1952

Жена: Новикова Евдокия

Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
30.03.1953

Дочь: Новикова Валентина

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Резникова Надежда

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Смерть
16.11.1993
пгт Березино Тарутинского района Одесской области
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