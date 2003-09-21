Сарина (Глинина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарина (Глинина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1923

Дата смерти

21.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1923

Отец: Глинин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сарин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сарин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
03.12.1954

Дочь: Рухлова (Сарина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Сарин Александр Фёдорович

Смерть
21.09.2003

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