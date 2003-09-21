Сарина (Глинина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1923
Дата смерти21.09.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1923
Отец: Глинин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Сарин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
03.12.1954
Дочь: Рухлова (Сарина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Сарин Александр Фёдорович
Смерть
21.09.2003