Здвижков Яков Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здвижков Яков Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Здвижкова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Здвижкова Анна Осиповна

Смерть
1990
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