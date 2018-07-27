Мартынцева (Шаина) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынцева (Шаина) Тамара Павловна

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Место рождения

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1942

Дата смерти

27.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942

Отец: Шаин Павел Константинович

Мать: Беспалюк Елизавета Матвеевна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1960

Сын: Мартынцев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Мартынцев Анатолий Иванович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Сейчас живет в Алуште
Рождение ребёнка
04.08.1970

Сын: Мартынцев Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Мартынцев Анатолий Иванович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынцев Анатолий Иванович

Смерть
27.07.2018
Алушта, Алушта, Республика Крым
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