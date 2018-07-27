Мартынцева (Шаина) Тамара Павловна
Место рождения
Дата рождения01.02.1942
Дата смерти27.07.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942
Рождение ребёнка
03.12.1960
Сын: Мартынцев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Мартынцев Анатолий Иванович
Сейчас живет в Алуште
Рождение ребёнка
04.08.1970
Сын: Мартынцев Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Мартынцев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2018
Алушта, Алушта, Республика Крым