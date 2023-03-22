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Тищенко Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Тищенко Иван

Мать: Тищенко Ольга

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тищенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Тищенко Лидия Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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