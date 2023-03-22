Тищенко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Тищенко Иван
Мать: Тищенко Ольга
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Тищенко Лидия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно