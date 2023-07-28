Кухта Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1970
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1970
Отец: Кухта Николай Павлович
Мать: Ткаченко Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.03.2004
Дочь: Саквина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саквин Сергей Николаевич