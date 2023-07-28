Кухта Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухта Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1970

Отец: Кухта Николай Павлович

Мать: Ткаченко Мария Петровна

Рождение ребёнка
07.03.2004

Дочь: Саквина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саквин Сергей Николаевич