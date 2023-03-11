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Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ряга Егор Фокич
Отец ребёнка: Ряга Фока
Чолхов, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ольга Фокична
Отец ребёнка: Ряга Фока
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряга Игнат Фокич
Отец ребёнка: Ряга Фока
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно