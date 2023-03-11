? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ряга Егор Фокич

Отец ребёнка: Ряга Фока

Чолхов, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ольга Фокична

Отец ребёнка: Ряга Фока

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ряга Фока

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряга Игнат Фокич

Отец ребёнка: Ряга Фока

Смерть
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Похороны
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close